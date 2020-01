Odziv MZZ na napad na veleposlaništvo ZDA v Bagdadu Vlada RS Slovenija se pridružuje stališču Evropske unije in močno obsoja napade na koalicijske enote, ki se borijo proti Daeshu v Iraku. Prav tako se pridružujemo stališču Unije glede napada na veleposlaništvo Združenih držav v Bagdadu. To dejanje močno obsojamo in pozivamo iraške oblasti, da zagotovijo varnost diplomatskih misij v državi.

