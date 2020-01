Svetovni prvak Camoranesi res na čelu Tabora Primorske novice Tik pred novim letom so vest, da bo nekdanji svetovni prvak z italijansko nogometno reprezentanco Mauro Camoranesi prevzel vodenje sežanskega Tabora, objavili številni italijanski mediji. Nekateri so zadeli tudi datum. To se je namreč zgodilo sinoči.

