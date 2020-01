Lani manj kaznivih dejanj, a več smrtnih žrtev Gorenjski glas Gorenjski policisti so lani obravnavali manj kaznivih dejanj kot v letu 2018, preiskali pa so vsa težja kazniva dejanja. Poslabšala pa se je varnost v cestnem prometu, saj so ceste terjale tri smrtne žrtve več kot leto poprej.

