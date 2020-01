Maister v dveh letih olajšal pot več kot 45.000 potnikom Lokalec.si Po mariborskem mestnem središču je pred dvema letoma po vzoru še nekaterih drugih mest začelo voziti brezplačno mini električno vozilo Maister. Doslej je olajšal pot po mestu več kot 45.000 potnikom. “Predvsem starejši ljudje so storitev sprejeli zelo dobro,” so povedali v lokalnem avtobusnem prevozniku Marprom. Povprečno Maister dnevno prevozi približno 80 kilometrov in prepelje […]

Sorodno Oglasi Omenjeni Električna vozila

Maribor

pokojnine Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Goran Dragić

Anže Kopitar

Primož Roglič

Danilo Türk