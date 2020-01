Afriška migranta v imenu Alaha posilila mladoletnico in posnetek objavila na Twitterju Nova24TV Dva 16-letna migranta sta 19. decembra 2019 v južnem predmestju Pariza posilila mladoletno dekle. Svoje ostudno dejanje sta posnela in posnetek objavila na Twitterju. Na posnetku je slišati, kako jo posiljujeta v imenu Alaha. “Prisežem pri Koranu iz Meke, zavpij in videla boš, kaj je klofuta!” je svoji žrtvi med posiljevanjem po poročanju Tribuna grozil […]

