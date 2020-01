V Moravčah zažgali leseno skulpturo, ki spominja na Trumpa Dnevnik V Moravčah je zjutraj gorela skulptura Kip svobode, ki spominja na ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Kot so zapisali na upravi za zaščito in reševanje, so gasilci požar že pogasili. Z moravške občine pa so sporočili, da je šlo za požig.

