Maribor 8, Olimpija 9, ogroženi Rudar pa kar 12 SiOL.net Večina slovenskih nogometnih klubov je že začela priprave na spomladanski del Prve lige Telekom Slovenije. Čaka jih kopica prijateljskih tekem, največ pa jih bodo odigrali Velenjčani. Jeseni so zaman čakali na zmago in prezimili na zadnjem mestu, med pripravami pa nameravajo odigrati kar 12 tekem. Z najtežjimi tekmeci bodo imeli opravka Olimpija, Maribor, Celje in Mura, ki jih bo konec meseca pot popeljala v Turčijo.

