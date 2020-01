V živo: Hrvati v Gradcu ušli Belorusom SiOL.net Sobota na evropskem prvenstvu v rokometu za Slovence po včerajšnji zmagi nad Poljsko prinaša prost dan. Bodo pa na delu reprezentance v skupinah A, C in E. Med drugim bo na sporedu vroč derbi med branilko naslova Španijo in Nemčijo, Srbe čaka obračun s Črno goro, Danci pa se bodo na uvodni tekmi prvenstva pomerili z neugodno Islandijo. Hrvaška se v Gradcu pravkar meri z Belorusijo, ki je v prvem krogu nadigrala Srbijo.

