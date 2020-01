'Smrt lažnivcem': v Teheranu po priznanju oblasti o sestrelitvi letala izbruhnili protesti 24ur.com V iranski prestolnici so izbruhnili protesti, po tem ko so iranske oblasti priznale, da so nenamerno sestrelile ukrajinsko letalo. Študenti so se zbrali na dveh univerzah, kjer so "vzklikali radikalne slogane", policija pa je proti njim uporabila solzives, poroča iranska agencija. Oblasti pa so medtem pridržale britanskega veleposlanika.

