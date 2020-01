Kamničanke v BiH do zmage po petih nizih Sportal V 11. krogu lige MEVZA za dekleta so odbojkarice Calcit Volleyja v nedeljo v Banjaluki zmagale s 3:2 (27, 21, -12, -20, 6). Članice Nove KBM Branika na gostovanju v Novi Gorici pri GEN-I Volleyju zmagale s 3:0 (23, 20, 26) in se utrdila na vodilnem položaju. V nedeljo bodo na igrišče pritekle še Kamničanke, ki bodo nove točke lovile v Banjaluki.

