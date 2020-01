Kruta preobrazba: bil je idol naroda in milijonar, zdaj kot prebežnik vozi za Uber SiOL.net Nogometni svet že dalj časa pretresa usoda nekdanjega zvezdnika Hakana Sükürja. Bil je največji turški zvezdnik, ljubljenec navijačev in vzor mladim, nato pa je drago plačal odhod v politiko. Zaradi spora s turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom je ostal brez vsega. Označili so ga za terorista, zato si je reševal kožo s prebegom v ZDA. Danes se preživlja kot voznik podjetja Uber in prodajalec knjig.

