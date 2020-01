Urška Pribošič v polfinalu: Uvrstitev me je kar presenetila Sportal Deskarji in deskarke prostega sloga so v švicarskem Laaxu zaključili s kvalifikacijskimi nastopi v disciplini snežni park (slopestyle). Na prvi tekmi svetovnega pokala sezone v tej disciplini se je Urška Pribošič s peto najboljšo oceno kvalifikacij uvrstila v polfinale. Ta bo na v sredo ob 10. uri, za šest mest v velikem finalu, ki bo v petek, se bo pomerilo dvanajst deklet.

