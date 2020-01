Saj ni res, pa je: s kolesom na Kredarico. In to kar trije! #foto Sportal Kamera Agencije Republike Slovenije za okolje je danes okrog 8. ure zjutraj na Kredarici (2515 metrov) v svoj objektiv ujela zanimiv prizor: neznanca s kolesom. In kot da to še ni dovolj, je dobro uro pozneje ovekovečila še tri. Kaj si vi mislite o njihovem početju?

Sorodno







Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Zlatko Zahovič

Štefan Hadalin

Joc Pečečnik

Jure Leben