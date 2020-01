"Če ne zatiramo škodljivcev, dobimo glive in mikrotoksine, ki so več kot tisočkrat bolj strupeni od Lokalno.si Za mnoge škodljive organizme nimamo več dovoljenih sredstev za zaščito. Glifosat v nekmetijskih dejavnostih je v Sloveniji prepovedan, v kmetijstvu pa je še dovoljen, podobno kot v drugih državah EU, le v prehodnem obdobju petih let, da se ima kmetijstvo čas prilagoditi novim razmeram. preberite več » ...

