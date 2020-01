Slovensko smučišče – kraj srečnega imena za češko genialko Ester Ledecko #video SiOL.net Da ima Ester Ledecka Roglo rada, ni skrivnost. To je povedala že večkrat. In kot kaže, ima tudi Rogla rada njo. Tu je Čehinja prav na današnji dan leta 2014, pri 19 letih, prvič zmagala na tekmi svetovnega pokala, šest let pozneje na istem prizorišču pa najvišjo stopnico zmagovalnega odra zasedla še petič.

