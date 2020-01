Vreme: Na Primorskem delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno Dnevnik Danes bo na Primorskem delno jasno, pihala bo zmerna burja. Drugod bo zmerno do pretežno oblačno. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 4, na Primorskem okoli 10 stopinj Celzija.

