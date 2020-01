Dragić rešil Miami s čarobno asistenco, Dončićev "znanec" spet vroč #video SiOL.net Košarkarji Miami Heat so doma po podaljšku s 118:113 premagali Sacramento Kings, Goran Dragić je prispeval 18 točk, kot podajalec pa sodeloval v ključni akciji ob koncu zadnje četrtine rednega dela tekme, ko je izid na 105:105 izenačil Bam Adebayo. Heat so se morali znajti brez lažje poškodovanega prvega zvezdnika Jimmyja Butlerja. Atlanta Hawks in njihov mladi zvezdnik Trae Young so klonili proti prvakom iz Toronta. Young je zablestel z 42 točkami, 15 asistencami in šestimi skoki. Vlatko Čančar je grel klop ob zmagi Denverja nad Minnesoto.

Sorodno

Oglasi Omenjeni Goran Dragić

Sacramento Kings

Toronto Raprots Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Karl Erjavec

Aleksandra Pivec

Goran Dragić

Josip Iličić