Olimpija prvič izgubila, najstnik osrečil Maribor, Kranjčani proti Rijeki #video SiOL.net Slovenski klubi se pripravljajo na spomladanski del Prve lige Telekom Slovenije. Olimpija je v torek v Čatežu doživela prvi letošnji poraz. Od zmajev je bil boljši hrvaški prvoligaš Slaven Belupo (2:0). V Ljudskem vrtu sta se udarila Maribor in Bravo. Vijolice so zmagale z 1:0, gostje iz Ljubljane so kar trikrat zadeli okvir vrat, edini zadetek na tekmi pa je dosegel 17-letni Žan Vipotnik. Danes bodo na delu Mura, Domžale in Triglav.

