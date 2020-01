"S konji je lažje delati kot z ljudmi" #video SiOL.net Konji so jo močno pritegnili že v otroških letih, zato je Tjaša Kersnik Pirman vedno vedela, da želi početi, kar počne danes. Ta poklic je spoznala šele v Angliji, kjer je delala in se učila po gimnaziji. Ko je v Sloveniji začela terapije, je potrebovala kar nekaj časa, da so ji ljudje začeli zaupati, a danes, ko lahko svoje rezultate pokaže in vest o njih potuje od ust do ust, je polno zasedena. ...

