Auschwitz – taborišče groze; mineva 75 let od njegova osvoboditve Radio Ognjišče Pred 75. leti so zavezniške sile osvobodile koncentracijsko taborišče Auschwitz-Birkenau, kjer so nacisti pobili več kot milijon ljudi, med njimi največ Judov. Prav zato je danes dan spomina na holokavst. Osrednji spominski slovesnosti so pripravili v Izraelu in na Poljskem. Pomemben prispevek pri reševanju Judov so imeli tako imenovani pravičniki med narodi. Slovenija jih ima 15...

