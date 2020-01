Vijugala v predoru Primorske novice Danes ponoči, ob 1.49, so koprski policisti prejeli klic očividca, ki je povedal, da vozi skozi tunel Markovec proti Kopru, pred njim pa da sta zelo vijugala dva osebna avtomobila znamke renault in toyota. Policisti so oba voznika ustavili v Izoli. 41-letnemu vozniku iz Krvavega Potoka je alkotest pokazal 0.49 miligramov alkohola v litru izdihanega zraka. Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo, prejel pa je tudi plačilni nalog. 40-letna voznica iz Izole je odklonila preizkus alkoholiziranosti, zato ji sledi obdolžilni predlog.

