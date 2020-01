V Mariboru nove prijave mučenja živali Lokalec.si Mariborski policisti so sporočili, da so včeraj popoldne prejeli dve prijavi, ki se nanašata na streljanje mačk v Ipavčevi ulici v Mariboru. Prvi napad naj bi se zgodil lanskega avgusta, drugi napad pa naj bil v tem mesecu. Policisti so še sporočili, da pa še niso dobili nobene prijave o nedavnem streljanju mačk z zračnim […]

