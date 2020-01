Policisti so v poostrenem nadzoru med 13. in 26. januarjem ugotovili 3755 kršitev predpisov v zvezi z uporabo mobilnih telefonov in podobnih naprav med vožnjo. V letošnji akciji so policisti ugotovili več kršitev kot lani, je navedeno na spletnih straneh policije. Kot opozarjajo, uporaba telefona med vožnjo zmanjšuje zbranost voznika.



Več na Svet24.si.si