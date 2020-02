Palestinci prekinjajo vse odnose z Izraelom in ZDA 24ur.com Palestinski predsednik Mahmud Abas je sporočil, da Palestinci prekinjajo vse odnose z Izraelom in ZDA, vključno z varnostnim sodelovanjem. Za to se je odločil po predstavitvi ameriškega mirovnega načrta za Bližnji vzhod, ki ga podpira tudi Izrael.

