DL: Rabljena in odslužena oblačila - Če jih ne potrebujete vi, jih morda kdo drug Lokalno.si Odslužena oblačila lahko med drugim odnesete v zbirni center novomeške komunale, na Rdeči križ, v zabojnike Surovine … – Mreže posebnih, namenskih zabojnikov po širšem Dolenjskem ni, bili so namreč tarča nenehnih vlomov, zato so jih odstranili – Humana prve zabojnike za zbiranje oblačil postavila leta 2002 preberite več » ...

Oglasi