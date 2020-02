Občina Ajdovščina je v zaselku Višnje v bližini Cola začela graditi ekološki otok. Že v začetku gradbenih del so izvajalci naleteli na arheološke ostaline, za katere doslej na občini niso vedeli. Arheologi, ki so si najdene ostanke ogledali, domnevajo, da so naleteli na ostanke rimske ceste, ki je potekala v neposredni bližini sedanje ceste.