Katie Sowers, prva ženska v finalu lige NFL #video SiOL.net Potem ko so bile ponoči v ZDA vse oči športne javnosti uperjene v finale lige ameriškega nogometa NFL, v katerem so Kansas City Chiefs po preobratu z 31:20 premagali moštvo San Francisco 49ers, Jennifer Lopez in Shakira pa sta med polčasom pripravili eksploziven koncert, je veliko pozornosti požela tudi 33-letna Katie Sowers, pomočnica trenerja pri San Franciscu. Sowerjeva je prva ženska, ki je ko...

