Otvoritev reškega EPK-ja s poklonom protifašizmu, delavcem in avantgardi RTV Slovenija Modernistično glasbeno-scensko delo Opere industriale je v soboto odprlo Evropsko prestolnice kulture (EPK) na Reki. Rdeča nit dogajanja so bili delo in ponos, upor in avantgarda, dediščina in tradicija kot pomembne točke zgodovine in identitete Reke.

