Prebolela koronavirus: Dolenjka ena izmed prvih, ki so se okužili; na svoj račun slišala kup očitkov Lokalno.si Med prvimi, ki so zboleli, je bila tudi Dolenjka, ki želi ostati neimenovana, a na srečo je šlo pri njej za lažjo obliko bolezni. Nekaj časa je bila sicer na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja v UKC Ljubljana, a zdaj je že nekaj časa doma. Tudi drugi bris žrela je bil negativen, zato se je pred dnevi lahko vrnila v službo. Kje se je okužila, ne ve. preberite več » ...

