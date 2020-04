Koliko resnice je v trditvi, da so odkrili zdravilo za novi koronavirus SiOL.net Po družbenem omrežju Facebook se širi fotografija domnevnega zdravila za bolezen covid-19, ki jo povzroča novi koronavirus. Avtor objave trdi, da so ga naredili v Franciji in da bolezen popolnoma pozdravi v šestih dneh. V resnici gre za posledico fenomena, o katerem smo že pisali: sveta ni zajela zgolj epidemija koronavirusa, temveč tudi epidemija lažnih novic. Na fotografiji namreč ni zdravilo, t...

