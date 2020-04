V živo ob 20.00: Prenos velikonočne vigilije iz murskosoboške stolnice Radio Ognjišče Velika sobota je dan celodnevnega čaščenja Jezusa v Božjem grobu, kamor je bil prenesen ob koncu obredov na veliki petek. Zaradi pandemije letos temu ni bilo tako, Najsvetejše so duhovniki vrnili v tabernakelj in tudi vstajenskih procesij, ki so v nekaterih župnijah v navadi takoj po vigiliji, drugod pa pri zgodnji jutranji maši ali »vstajenju«, ne bo. Radijci vabimo, da se ob ob...

