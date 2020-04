Ford s pametnimi zapestnicami nad nevarni koronavirus Računalniške novice V Vuhanu na Kitajskem so decembra 2019 zaznali več primerov pljučnic. Pri bolnikih so izključili številne običajne povzročitelje pljučnic oziroma respiratornih okužb in potrdili okužbo z novim koronavirusom. Takoj za tem se je razširil povsod po svetu vključno s Slovenijo, trenutno pa je najhuje v...

Sorodno









































































































































































































Oglasi Omenjeni Kitajska

koronavirus Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Milan Mandarić

Jelko Kacin

Aleš Hojs

Marjan Šarec