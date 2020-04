Milan Mandarić se poslavlja: To je dokončno SiOL.net Milan Mandarić je sprejel dokončno odločitev, da je po petih letih napočil čas za slovo od ljubljanske Olimpije. Kot je dejal v pogovoru za sobotno izdajo Dnevnika, z novo sezono ne bo več predsednik in skrbnik Olimpije. "To je dokončno," je dejal predsednik vodilnega kluba prve slovenske nogometne lige.

Sorodno



Oglasi Omenjeni koronavirus

Švica Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Jelko Kacin

Simona Kustec Lipicer

Marjan Šarec

Milan Mandarić