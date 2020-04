V muzeju Stedelijk v Amsterdamu bodo novembra odprli Ulayjevo retrospektivno razstavo, s katero se bodo poklonili nedavno preminulemu umetniku. Čeprav je bil Ulay najbolj znan po sodelovanju z nekdanjo partnerico Marino Abramović med letoma 1976 in 1988, je pred in po tem ustvaril globok in radikalen samostojni opus, ki bo sedaj predstavljen javnosti.