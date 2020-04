Nejasna navodila na meji vzrok za odpoved? Primorske novice Bolničar Obalnega doma upokojencev Koper Mitja Batagelj, ki živi na Hrvaškem, pravi, da so ga v Obalnem domu upokojencev odpustili zgolj zato, ker je upošteval navodila hrvaških policistov. Ti so mu, ko se je vračal domov, odredili 14-dnevno izolacijo in zato ni mogel na delovno mesto. Direktorica doma Neva Tomažič je njegovo odsotnost z dela označila za hudo kršitev.

