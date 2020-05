"Služba, dom, pivo, nadaljevanka, to je bil vrhunec našega življenja?" Lokalno.si Epidemija virusa je preizkus, kako je človeštvo pripravljeno na katastrofo tolikšnih razsežnosti. Ta bi lahko bila še veliko hujša, čeprav novega koronavirusa nikakor ne smemo podcenjevati, pravi dr. Yuri Yatsko, doktor fizike, ki je študiral in doktoriral v Rusiji, zdravilec, psiholog, svetovalec podjetnikom in večni raziskovalec, ki je vedno tudi nadvse zanimiv sogovornik. preberite več » ...

Sorodno





Oglasi