V Gradcu je od jeseni 1944 do konca druge svetovne vojne delovala evakuacijska partizanska bolnišnica, kjer so ranjence in bolnike zbirali in oskrbovali ter jih od tam z vozovi prepeljali do letališč Otok in Krasinec ob reki Kolpi. Od tam so jih zavezniška letala prevažala v zavezniške bolnišnice v južni Italiji (Bari z okolico) in v osvobojeno Dalmacijo. V gradaškem gradu je delovala partizanska ...