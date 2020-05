Minister dr. Logar z danskim kolegom Kofodom o ukrepih za izhod iz krize ob Covid 19, sodelovanju me Vlada RS Minister za zunanje zadeve dr. Anže Logar in minister za zunanje zadeve Danske Jeppe Kofod sta v današnjem pogovoru izrazila zadovoljstvo nad odličnimi odnosi med državama, članicama EU in zaveznicama v Natu. Zavzela sta se za nadaljnjo krepitev vsestranskega sodelovanja in posebej izpostavila priložnosti na področju gospodarstva, s poudarkom na t. i. zelenem gospodarstvu. Potrdila sta obojestranski interes za tesnejše sodelovanje, tudi v kontekstu predsedovanja Slovenije Svetu EU v drugi polovici prihodnjega leta.

