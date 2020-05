Telekom Slovenije in Komunala Velenje ustvarjata prihodnost slovenske komunalne oskrbe SiOL.net Telekom Slovenije je skupaj s partnerjema Enerkon in 2GG - DS Meritve Komunalnemu podjetju Velenje omogočil digitalizacijo ter poenostavljeno centralno upravljanje števcev in samodejno odčitavanje porabe energentov.

Oglasi