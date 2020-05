V Revozu 400 ljudi brez dela Dnevnik Zaradi negotovih razmer na svetovnem avtomobilskem trgu in upada naročil so se v novomeškem Revozu dokončno odločili, da polovične tretje izmene ne bo. Brez službe bo tako ostalo več kot 400 ljudi, so nam potrdili v Revozu.

