V kinodvoranah in gledališčih se sme zbrati do 50 ljudi RTV Slovenija Z ministrstva za kulturo so sporočil, da se sme v kinodvoranah in gledališčih zbrati do 50 ljudi in to le pod pogojem, da se je mogoča zagotovitev minimalnega stika med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

