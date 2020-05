Prehod hrvaške meje bo stekel bistveno hitreje Primorske novice Po sredinem srečanju vodstev slovenske in hrvaške policije naj bi do konca tedna uradno parafirali protokol o prehajanju meje, je danes sporočil vladni govorec Jelko Kacin. Madžarska in Avstrija pa sta prvi državi, za kateri pričakujejo bilateralni dogovor in bosta poleg Hrvaške uvrščeni na seznam držav, za katere velja sprostitev ukrepov na meji.

