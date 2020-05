Dogovor Češke, Madžarske in Slovaške o omejenem odprtju meja 24ur.com Madžarska se je pridružila dogovoru Češke in Slovaške, v skladu s katerim bodo njihovi državljani ob časovni omejitvi lahko prehajali meje med temi tremi državami. Omenjene države so skupaj z Avstrijo tudi naklonjene popolnemu odprtju skupnih meja sredi junija ob pogoju, da bodo številke glede pandemije covida-19 še naprej vzpodbudne, je dejal avstrijski zunanji minister, ki pa Slovenije ob tem n...

Sorodno















Oglasi Omenjeni Avstrija

koronavirus

Madžarska

Slovaška Najbolj brano Osebe dneva Jelko Kacin

Janez Janša

Zdravko Počivalšek

Andrej Vizjak

Anže Logar