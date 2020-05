Korupcija v hrvaških gozdovih: aretirana direktor družbe in državna sekretarka Reporter Hrvaška policija je danes začela z aretacijami državnih uradnikov in poslovnežev zaradi suma gospodarskega kriminala in korupcije, je potrdilo hrvaško notranje ministrstvo. Hrvaški mediji poročajo, da so prijeli državno sekretarko na ministrstvu za upravo

Sorodno



Oglasi Omenjeni HDZ

Hrvaška

Iran

Zagreb Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Borut Pahor

Jelko Kacin

Marjan Šarec

Zmago Skobir