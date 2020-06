SVZ Hrastovec ob tednu prostovoljstva pripomogli za čistejše okolje Lokalec.si Slovenska filantropija med 25. in 31. majem 2020 že tradicionalno organizira 21. Nacionalni teden prostovoljstva, katerega namen je praznovanje prostovoljstva ter prostovoljskih organizacij in zahvala prostovoljcem za njihovo udejstvovanje. Prostovoljstvo ima v Sloveniji velik pomen, saj se prostovoljke in prostovoljci vključujejo in delujejo v vseh sferah družbenega delovanja (skrb za najranljivejše skupine, skrb za aktivnost […]

