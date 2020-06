Ganljiv trenutek: tako sta ameriška astronavta prvič stopila na ISS #video SiOL.net Posadka na Mednarodni vesoljski postaji (ISS) je sprejela dva nova astronavta, ki sta se z Zemlje v vesolje podala v soboto. Astronavta Nase Doug Hurley in Bob Behnken sta po skoraj 19 urah poti z raketo zasebnega podjetja SpaceX pristala na ISS. Tam so ju sprejeli ameriški kolega Chris Cassidy ter ruska kozmonavta Anatolij Ivanišin in Ivan Wagner. Kakšen je bil sprejem novih astronavtov, si lahko ogledate v zgornjem videoposnetku.

