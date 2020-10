Johnson: "Trgovinska pogajanja z EU-jem so končana" RTV Slovenija Britanski premier Boris Johnson je v današnjem odzivu na četrtkove sklepe vrha EU-ja o pogajanjih o prihodnjih odnosih med Londonom in Brusljem poudaril, da se je treba pripraviti, da strani do 1. januarja ne bosta dosegli dogovora.

