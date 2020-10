Arnesove učilnice zjutraj za nekaj časa ohromil DDoS-napad, drugega so odbili RTV Slovenija Arnes je zjutraj zaznal DDoS-napad na spletne učilnice, ki zato kratek čas niso bile dostopne. Kot so sporočili z Arnesa, je šlo za 15-minutni izpad okoli 8. ure zjutraj, v času največjih obremenitev. Pozneje so odbili še en napad.

