Šircelj: Slovenija bo načrt za okrevanje poslala v Bruselj do konca leta RTV Slovenija Slovenija bo osnutek načrta za okrevanje poslala v Bruselj do konca leta, je napovedal finančni minister Andrej Šircelj po virtualnem zasedanju finančnih ministrov Evropske unije. Tam so se zavzeli še za evropskega nadzornika proti pranju denarja.

