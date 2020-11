Veter, dež in 4000 višinskih metrov ne napovedujejo lahkega dne RTV Slovenija Danes je na Dirki po Španiji na sporedu najdaljša, 231 km, dolga etapa od Mosa do Puebla de Sanabrie. Označena je za hribovito, vendar bodo morali kolesarji do cilja opraviti z več kot 4000 višinskimi metri. Veliko več kot na številnih gorskih etapah.

